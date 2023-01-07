هاري في مذكراته: ملك بريطانيا كان خائفا من أن تسحب ميجان وكيت الأضواء منه

قال الأمير هاري، في مذكراته التي من المقرر أن تصدر الشهر الجاري، إن والده كان يشعر بالغيرة من زوجته ميجان و كيت ميدلتون زوجة الأمير هاري ولي العهد البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أنه تردد أن هاري كان السبب فيما يُفترض أن والده قاله إنه ليس "لديه مال ليدخره " لدعمه ماليا هو وزوجته ميجان حيث إن الملك تشارلز الثالث يخشى من أن الممثلة الأمريكية "الجديدة والمتألقة" سوف تسرق الأضواء منه.

وقال هاري في مذكراته "سبير" المنتظرة بشدة والتي صدرت بالخطأ في وقت مبكر في إسبانيا، إن والده "مر بهذا من قبل وأنه ليس لديه رغبة في السماح بحدوث هذا له مجددا"، في إشارة واضحة إلى أميرة ويلز الراحلة ديانا.

وبحسب صحيفة "ديلي تليجراف"، وهي أحد المنافذ الإعلامية الكثيرة التي تحصل على نسخة من النص الإسباني وترجمته، قال هاري قبل ارتباطه بميجان إن والده كان قد أثار موضوع مورد رزق الممثلة وسأل عما إذا كانت تخطط لمواصلة العمل بعد زواجهما.

وعندما قال هاري لوالده الذي أصبح ملكا الآن إنه لا يعتقد هذا، فقال هاري إن والده رد قائلا: "حسنا يا بني العزيز أنت تعلم بالفعل أنه ليس لدينا مال لندخره".

ويصدر الكتاب في العاشر من يناير الجاري، والذي خطه الكاتب جيه آر مورينجر.