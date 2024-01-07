وزيرة الخارجية اليابانية تجري زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا

قامت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، بزيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، اليوم الأحد، يتوقع أن تتعهد خلالها باستمرار تقديم الدعم لكييف وسط حربها الحالية مع روسيا.

وأفادت شبكة "إن اتش كيه" اليابانية، بأنه من المقرر أن تجتمع كاميكاوا مع نظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، في العاصمة كييف، لإبلاغه بأن سياسة اليابان بشأن دعم أوكرانيا لم تتغير، وذلك بينما يشير بعض المراقبين إلى وجود حالة من "السأم" بين الدول الغربية بشأن دعم أوكرانيا.

ووصلت كاميكاوا اليوم الأحد من بولندا إلى أوكرانيا بالقطار. ومن المقرر أن تزور مدينة بوتشا القريبة من العاصمة، حيث قتلت القوات الروسية العديد من المدنيين. ثم ستتوجه إلى كييف للقاء كبار المسؤولين الحكوميين، بحسب "إن اتش كيه".

وتعتزم كاميكاوا تأكيد الاستعدادات للمؤتمر الياباني الأوكراني الخاص بـ"تعزيز إعادة البناء الاقتصادي"، والمقرر عقده باليابان في فبراير المقبل.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، كان قد زار أوكرانيا في مارس من عام 2023، ثم تلاه وزير الخارجية آنذاك يوشيماسا هاياشي، في سبتمبر.