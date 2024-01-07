الرعاية الصحية: 4 أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم

أوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه مع تراجع قوة جهاز المناعة للسيدات و الاكثار من استعمال حبوب منع الحمل لفترات طويلة، يظهر خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ولفتت الهيئة إلى أن هناك أعراض تشير إلى احتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم، مما يستدعي زيارة الطبيب في أقرب وقت:

1- نزيف غير معتاد بين الدورات الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث.

2- زيادة في الإفرازات المهبلية.

3 - أعراض مثل الألم المستمر في الظهر أو الساقين أو الحوض.

4- فقدان الوزن والإجهاد وفقدان الشهية.

ونصحت الهيئة بضرورة الكشف المبكر والوقاية، وزيارة عيادات النساء والولادة في منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية.