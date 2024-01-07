رسائل تضامن من أطفال «متحف الطفل» إلى نظرائهم الفلسطينيين في احتفال عيد الميلاد

أعلن الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن إطلاق فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والتى تبدأ في الساعة الثانية عشر ظهراً اليوم الأحد، بمقر "متحف الطفل" بمصر الجديدة، بحضور العشرات من الأطفال وذويهم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمروالبسيوني.

وأكد حلمى أن جمعية مصر الجديدة سوف تبعث من خلال احتفالية "متحف الطفل" برسائل مغلفة بالمحبة والتضامن، لأطفال غزة الذين يتعرضون للتنكيل والاعتداء الإسرائيلي، لإشعارهم بأن هناك الكثير حول العالم يدعمونهم بكل ما يمتلكونه من قوة، مثمنا الجهود المصرية لوقف نزيف دم الشعب الفلسطينى وارسال المعونات الطبية والغذائية للتخفيف عن شعب غزة.

وأوضح حلمى أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يأتى في إطار استراتيجية جمعية مصر الجديدة التى تهدف إلى إبراز الدور المجتمعى للمنصات الثقافية الإبداعية التابعة للجمعية من خلال الاحتفال ببعض الأعياد الوطنية والدينية.

وأشار إلى أن احتفال "متحف الطفل" التابع للجمعية سيشهد العديد من الفعاليات التى تتنوع ما بين الترفيه والتعليم، ويشمل عدد من ورش الفنون التشكيلة وعرض عرائس لفرقة كذا لون وأيضا محاضرة عن التحلي بالإيجابية لاستقبال العام الجديد لدكتورة جيهان حسن مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل والمشرف العام علي مشروع بديل العشوائيات.