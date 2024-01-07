الطيران المدني الإماراتية: شركاتنا لا تضم طائرات متأثرة بالخلل الفنى لطراز ماكس 737-9

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أنه لا يوجد لدى الشركات الوطنية بالإمارات أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني، الذي تعرضت له طائرة "بوينج ماكس 737-9" تابعة لإحدى الشركات الأمريكية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تتابع التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

ويأتي بيان الهيئة الإماراتية عقب واقعة الطائرة البوينج ماكس 737-9 التابعة لإحدى الشركات الامريكية مؤخرا، والتي قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأميريكية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوصات المطلوبة.

جاءت هذه الخطوة من جانب هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بعدما سقط جزء خارجي ونافذة من جسم طائرة لشركة ألاسكا إيرلاينز خلال رحلة في ولاية أوريجون بشمال غرب الولايات المتحدة أول أمس الجمعة ما أجبرها على الهبوط اضطراريا.