أكثر من 200 ألف إسرائيلي يتقدمون للحصول على بدل البطالة منذ 7 أكتوبر الماضي

قالت مؤسسة التأمين الإسرائيلية، إنه منذ بداية الحرب على غزة يوم 7 أكتوبر 2023، تقدم أكثر من 200 ألف شخص بطلب للحصول على بدل البطالة من مؤسسة التأمين منهم 142 ألف تم وضعهم قسرا في إجازة مرضية.

يذكر أنه تقدم 40 ألفًا و946 شخصًا بطلب للحصول على إعانات البطالة في شهر ديسمبر 2023، منهم 22 ألفًا و746 شخصًا حصلوا على إعانات بطالة قسرًا.

فيما تقدم في نوفمبر 2023، تقدم 111 ألفًا و659 شخصًا بطلب للحصول على إعانات البطالة، وتم إصدار موافقة لـ87 ألفًا و146 منهم للحصول على إعانات بطالة، وفقًا لبيانات التأمين الإسرائيلية.

وجاء من بين جميع المتقدمين للحصول على إعانات البطالة من التأمين الإسرائيلي، حتى الآن 61% تتراوح أعمارهم بين 20-40 عامًا، و38% تتراوح أعمارهم بين 41-67 عامًا، وهناك حوالي 799 طلبًا من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 67 عامًا فما فوق.

من جانبها، أعلنت خدمة التوظيف في إسرائيل، الأسبوع الماضي أن عدد العائدين إلى العمل تزايد في الآونة الأخيرة، مما قد يشير إلى انتعاش سوق العمل.

ووفقا لتوقعات خدمة التوظيف اعتبارا من الأسبوع الماضي، بحلول نهاية عام 2023، من المتوقع أن يعود حوالي 83500 إسرائيلي إلى سوق العمل.

ويشار إلى أنه في بداية شهر يناير 2024، تقدم 5847 إسرائيليًا بالفعل بطلب للحصول على إعانات البطالة، منهم 3217 تم وضعهم في إجازة مرضية قسريًا، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.