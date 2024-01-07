أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، في بيان اليوم، عن قطع التيار الكهربائي غدا الإثنين، بحي الفيروز لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضح البيان أنه سيجري تنفيذ الصيانة المبرمجة بالموزع المغذي للحي بالكامل، مما سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن الحي، ومصنع جهينة، ومدرسة الفيروز للتعليم الأساسي، والمحلات والمساجد القريبة من الحي، وذلك اعتبارا من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

وناشدت الشركة المواطنين عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال هذه الفترة، لحين استقرار التيار الكهربي بفترة كافية.