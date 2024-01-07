تدخل الحرب الإسرائيلية الضروس على قطاع غزة شهرها الرابع على التوالي مع ارتفاع أعداد الشداد لأكثر من 22 الف.

وانتهى اجتماع كبار وزراء الحكومة الإسرائيلية الذي كان يهدف لمناقشة التخطيط لإدارة قطاع غزة في أعقاب الحرب، مساء الجمعة، بشكل فوضوي وشجار سياسي على إثر الخلاف الحاد بين الوزراء وقادة الجيش، على خلفية توقيت التحقيق، وضم وزير دفاع سابق لرئاسة التحقيق.

ووحه سياسيين يمينيين، بما في ذلك البعض من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، انتقادات إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب توقيت التحقيق في أخطاء الجيش وضم وزير دفاع سابق.

* ما سبب الخلاف؟

عمق الإعلان عن تشكيل فريق للتحقيق في "عملية طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الفائت الخلافات والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، وسط توقعات بأن تؤثر مستقبلا على مسار الحرب في غزة، والتماسك بشأن حكومة الحرب التي جرى تشكيلها خلال الحرب "للقضاء على حركة حماس".

إلى ذلك تشهد اسرائيل من عدة أعوام فشل في التوافق السياسي وعدم الاستقرار شعبي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، في ظل رفض وجود بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء، الذي يحاول فرض سيطرته (اليمينية) على القضاء ويصطدم معه لتخفيف الرقابة على حكومته، عبر تقديمه "مشروع المعقولية" الذي رفضته المحكمة العليا هذا الشهر ما فاقم من موقفه الضعيف وفرص بقائه في الحكم.

* الانقسامات تضرب إسرائيل.. نتنياهو يتنصل من المسؤولية

بينما اعتذر جميع كبار المسؤولين الأمنيين علنا عن الإخفاقات قبل عملية طوفان الأقصى، قاوم نتنياهو منذ فترة طويلة الاعتراف بالمسؤولية، وقال فقط إنه سيكون هناك وقت للرد.

واعتبرت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية، أن الموقف السياسي الذي اتخذه نتنياهو للتنصل من مسؤولية الهجوم يعتبر بمثابة إلقاء اللوم فقط على قادة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية دون المساس بمستقبله الحكومي.

ويأتي ذلك بدعم "أعمي" من حلفاء نتنياهو اليمنيين المتطرفين، الذين انتقدوا القيادة العسكرية الإسرائيلية في اختيار توقيت التحقيق في عملية طوفان الأقصى وضم وزير سابق.

من ناحيته قال وزير حكومة الحرب بيني جانتس إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو المسؤول عن الهجوم الذي تعرض له رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني من قبل وزراء يمينيين.

وأضاف جانتس في بيان مصور قائلا: "على رئيس الوزراء الآن تصحيح الخطأ والاختيار بين الوحدة والأمن أو السياسة"، مؤكدا أن نتنياهو مذنب في هذا المشهد "القبيح".

* حكومة الطواريء مهددة بالحل

تستمر سلسلة الخلافات بين نتنياهو ووزراء حكومته الطارئة، وخاصة مع قادة الجيش و منهم وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي تعرض لـ"انتقادات عاصفة" من قبل عدد من الوزراء خلال اجتماعهم الأخير.

ويعتقد مراقبون ومحللون ان زدياد الفجوة وانعدام الثقة بين المستويين السياسي والعسكري، في ظل التحقيق الراهن عن مسؤولية وقوع "عملية طوفان الأقصى" سيكون له تداعيات لاحقة قد تسبب انهيار حكومة الطوارئ، كما سيلقي بتداعيات على مسار العمليات العسكرية في القطاع، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويأتي ذلك في ظل رفض شبه دولي للموقف الإسرائيلي وطريقة تعاطيه مع الحرب في قطاع غزة مع تزايد عددد الشهداء المدنيين لأكثر من 22 الف.