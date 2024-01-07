ضبط 7 متهمين بارتكاب 3 سرقات متنوعة بالجيزة وأسيوط

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الجيزة وأسيوط القبض على 7 متهمين بارتكاب 3 وقائع سرقات متنوعة بالجيزة وأسيوط.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديريات الأمن من ضبط: 3 أشخاص وذلك حال شروعهم فى سرقة 3 طلاب حال سيرهم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.

وضُبط 3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة أطفيح - لسرقتهم (2 ماكينة رفع مياه- 3 مواتير رش - 500 متر خرطوم - 3 مسدس رش مياه - تانك مياه - 80 كيس سماد- 250 لفة خرطوم - 2000 متر مواسير بلاستيك - مشمع بلاستيك - نافذة - باب - أريكة - جرار صغير بالمقطورة الخاصة به) من داخل إحدى المزارع بدائرة المركز.

وبمواجهتهم، اعترفوا بلرتكابهم الواقعة بلستخدام سيارة "ربع نقل" ملك وقيادة أحدهم "تم ضبطها"، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" مقيمان بدائرة المركز "أمكن ضبطهما".

وفي أسيوط ضبط سائق له معلومات جنائية لارتكابه واقعة سرقة (سيارة ملاكى)، من أمام أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الفتح. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق استخراج مفتاح مصطنع وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.