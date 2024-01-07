استقرار أسعار السلع الغذائية بمحافظة جنوب سيناء التموين يكثف حملاته الرقابية تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد

قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جاري تكثفت الحملات التموينية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية والمشروبات بكافة أنواعها، تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح لـ "الشروق"، أن السلع الغذائية بالمحافظة مسترة ولم تشهد أي زيارة في الأسعار بالتزامن مع انتهاء الصيام للأخوة الأقباط، خاصة أن جميع السلع متوافرة وبكميات كبيرة تكفي المواطنين، خاصة مع استمرار تفعيل مبادرة خفض السلع الغذائية داخل 14 فرع من فروع دلتا ماركت تابعين للشركة العامة لتجارة الجملة ، إضافة إلى العديد من سلاسل محلات والسوبر ماركت الكبرى، والهايبرات المختلفة التي ما زالت تفعل المبادرة بالتعاون مع الغرفة التجارية، تصل نسبة التخفيضات إلى 25%.

وأشار إلى أن محافظ جنوب سيناء كلف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع بكميات كافية خاصة السلع التي يزيد عليها الطلب، والتصدي بكل حسم لأى محاولات احتكارية للسلع وخاصة من السلع الأساسية التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة الأسعار.

ولفت إلى أنه يجري ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية داخل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق.