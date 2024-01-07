كنائس المنيا تستقبل المحافظ ووفود المسلمين للتهنئة بعيد الميلاد

شهدت محافظة المنيا، مظاهر عديدة للاحتفال بعيد الميلاد، حيث تزينت مطرانيات وكنائس المحافظة، ودقت الأجراس فرحًا باستقبال عيد الميلاد، داخل 10 مطرانيات، بينها 9 للأرثوذكس، وواحدة للكاثوليك، وسط إجراءات إدارية وأمنية مشددة.



- محافظ المنيا يهنئ الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد..



وهنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بصحبة وفد من التنفيذيين والشعبيين، الأقباط، حيث زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.



ورافق محافظ المنيا في زيارته، اللواء محمد مصطفى ضبش مدير أمن المحافظة، والدكتور هاني عبدالشهيد عضو مجلس الشيوخ، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعددًا من وكلاء الوزارات والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.



وأكد المحافظ أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصر وأن تستمر خطط البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وزار اللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام محافظة المنيا، "ملجأ أمين إبراهيم" التابع لجمعية جنود المسيح القبطية الأرثوذكسية، و"دار البنات القبطية" التابعة لجمعية نهضة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمدينة المنيا، حيث قدم السكرتير العام التهنئة للأطفال والعاملين بالدار بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



رافق السكرتير العام خلال زيارته ياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وحرص على تقديم تهنئة المحافظ بالعيد إلى الأطفال، معربا عن خالص تهانيه بالعيد، وقال إن الأعياد فرصة طيبة لتجديد أواصر المحبة والود، وأكد أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والتسامح والسلام.



ووزع السكرتير العام الهدايا التذكارية والعيدية على الأطفال، كما شارك فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم في أجواء غمرتها الفرحة والسعادة، داعيا الله عز وجل أن يعم الخير والأمان على ربوع مصر، ويحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.



كما حرص رؤساء الوحدات المحلية على زيارة الكنائس لتقديم التهنئة، حيث زار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مغاغة، مؤكدا أن مصر ستظل دائماً نسيجاً واحدا مترابطا تجمعه مشاعر المحبة والإخاء التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، متمنيا أن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على مصر وأن تستمر خطط البناء والتنمية.



كما هنأ رؤساء القرى، الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد في صورة تعكس وحدة الصف لشعب مصر العظيم.



كما توجهت وفود من أمانات بعض الأحزاب، مثل حزب حماة الوطن، وحزب صوت الشعب والوفد والشعب الجمهوري، وجمعية الشبان المسلمين، على مستوى المحافظة والمدن والقرى للكنائس لتقديم التهاني ومشاركة الأقباط الأرثوذكس فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.



ففي مركز أبوقرقاص قدم أمين أمانة مركز أبوقرقاص لحزب حماة الوطن الدكتور محمد بهجت المحامي التهنئة للأنبا فيلوباتير أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تمت زيارة العديد من الكنائس ببندر الفكرية، وقرية أبوقرقاص البلد، وقرية منهري، وبرفقته اللواء أحمد فتحي مساعد أمين المحافظة، والصحفي ناصر حاتم مساعد أمين المحافظة، ومحمود حمزة، ومحمود العريان مساعد أمين المركز، وأحمد عبدالتواب عضو هيئة مكتب أمانة أبوقرقاص، وكريم علي أمين أمانة المراسم، وأحمد عماد رئيس لجنة الصحة.



كما زار اللواء عبدالناصر البرباوي، نائب رئيس حزب صوت الشعب وأمين محافظة المنيا عددا من الكنائس، وتقديم التهنئة الورود للأخوة الأقباط.



كما شهدت معظم شوارع المحافظة مظاهر بهجة، وإضاءة الشموع، وبابا نويل يقوم بتوزيع الهدايا بالشوارع، وأمام المحلات العامة، كما تزينت الميادين.