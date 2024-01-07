محمود مسلم: المسلمون والأقباط يعيشون على قدم المساواة على أرض الوطن

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، تعليقا على زيارتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح والمدينة الأولمبية، السبت، إن العاصمة الإدارية أصبحت رمزا يعبر عن الجمهورية الجديدة يتجاوز كل الانتقادات والسهام التي وجهت لها خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، أن سعادة المسلمين بزيارة الرئيس السيسي للأقباط؛ تدلل على نجاح مبادئ دولة يونيو القائمة على الوحدة الوطنية، موضحا أن الدولة استطاعت أن تحافظ على الوحدة الوطنية على مدار السنوات الماضية.

وأوضح أن السماح ببناء الكنائس وإصدار القوانين المناهضة للتمييز؛ رسخت من تعزيز مبادئ الوحدة الوطنية ضمن الثقافة المصرية متجاوزة إطار البروتوكولات الرسمية وكذلك التحريضات الطائفية من تيارات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، قائلا: «المسلمون والأقباط يعيشون على قدم المساواة على أرض مصر بشكل متساو وعادل».

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، نفى تجميد مصر دورها فيما يتعلق بدور الوساطة السياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب اغتيال الاحتلال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري ، قائلا: «مصر لم تجمد موقفها؛ لأن تجميد موقفها هو تخاذل، ولكن الدولة دائما ترسل رسائل امتعاض واحتجاج لرفض ممارسات الاحتلال».

وأشار إلى إنشاء مصر معسكرات إيواء على مساحة 100 فدان بمحافظة خان يونس بقطاع غزة منذ أيام، قائلا:«مصر أخذت ضمانات لعدم التعرض لها، وترفع عليه العلم المصري، والدولة نجحت في فضح ممارسات الاحتلال الفجة المنافية للقانون الدولي منذ بدء العدوان».