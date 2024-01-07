ضم الجناح القطري بالمعرض العربي للطوابع، والذي تنعقد فعالياته بمبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة، مجموعة مميزة من الطوابع وثقت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في 2022.



وقال المسئول عن جناح دولة قطر، لـ"الشروق"، إن إصدار كأس العالم يأتي على رأس ما نشارك به في المعرض العربي للطوابع في النسخة الحالية، بجانب إصدار الاحتفال بالذكرى العاشرة لتولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لحكم البلاد.



وذكر أن طوابع كأس العالم تضم طابعًا لكل المنتخبات التي شاركت في البطولة، وذلك مجموعات تطابق التي كانت تضمها منافسات المونديال؛ فمثلًا طوابع المجموعة الأولى نجد بها قطر، والإكوادور والسنغال، وهولندا.



وتابع: "كما تأتي مجموعة أخرى للملاعب التي استضافت مباريات البطولة، وتوثيق لحفل الافتتاح والختام؛ فضلا عن مجموعة تؤرخ لإنجازات قطر الرياضية بشكل عام على امتداد تاريخها".



وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للطوابع على الصعيد الدولي والعربي؛ وتشارك بفعالية في المعارض والمحافل التي تخص الطوابع؛ حيث أقيمت النسخة الأولى من المعرض العربي للطوابع في ضيافة قطر.



ومن المقرر أن تختم اليوم فعاليات "المعرض العربي للطوابع "، وذلك بعد أن استمر لمدة 3 أيام بدأت من أول أمس الجمعة، بحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع، وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - مجلس وزراء الاتصالات العرب.



وشهد مشاركة 7 دول عربية في المعرض وهي: "الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا".



فيما ستعرض كل دولة مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، بما يوفر تجربة فريدة لزائري المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع.