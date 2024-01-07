كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تدين برامج الأسلحة الكورية الشمالية

أكدت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان مجددا التزامها بالرد بشكل مشترك على التهديدات الرئيسية، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية، وتجاهل الصين للقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي.



وأصدرت الدول الثلاث الالتزام، أمس السبت، في بيان مشترك، بعد الحوار الثلاثي الافتتاحي بين الهند والمحيط الهادئ، في واشنطن العاصمة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.



وأدانت الدول الثلاث التطوير المستمر لكوريا الشمالية للبرامج النووية والصواريخ الباليستية غير القانونية، وزيادة التعاون العسكري مع روسيا والانتهكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان.



وكان مصدر عسكري كوري جنوبي، قد ذكر في وقت سابق، اليوم الأحد، إن بعضا من قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخرا سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر؛ مما يفاقم من التوترات على الحدود الغربية الخاضعة لحراسة مشددة، والتي شهدت اشتباكات بحرية في السابق.



وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت 200 قذيفة مدفعية من المناطق الساحلية بجنوب غرب البلاد أمس الأول الجمعة؛ مما دفع القوات الكورية الجنوبية في جزيرتي يونبيونج وباينجنيونج لتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر القول، إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة البحرية العازلة، حيث سقط بعضها في المياه على مسافة 7 كيلومترات من خط الحد الشمالي.



وقال مسئول، إن الجيش الكوري الجنوبي يفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة بعدما عبرت قذائف المدفعية الكورية الشمالية خط الحد الشمالي أو البر بالقرب من الحدود البحرية الفعلية.



وكانت كوريا الشمالية قد نفذت أمس السبت مناورات بالذخيرة الحية لليوم الثاني على التوالي، حيث أطلقت نحو 60 قذيفة من الساحل الغربي، سقطت في المنطقة البحرية العازلة فوق خط الحد الشمالي.