الأردن: ننسق مع الدول العربية والشركاء لإطلاق خطة لحل الصراع على أساس حل الدولتين

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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المملكة تعمل بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء؛ لإطلاق خطة واضحة الهدف والتواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وشدد في تصريحات لوكالة «بترا» للأنباء، مساء الأحد، على «أهمية التعامل مع الأوضاع في غزة بعد وقف العدوان في سياق خطة متكاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».

ونوه أن «أي مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب وخلالها ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة».

‎ولفت وزير الخارجية الأردني إلى أن المملكة تؤيد الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وأوضح أن «الأردن سيقدم مرافعة قانونية لمحكمة العدل الدولية؛ التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام».