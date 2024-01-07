لندن: الحرس الوطني الروسي يعمل على تعزيز موارده وأفراده بسبب اضطراب الأمن الداخلي الروسي

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأن قوات الحرس الوطني الروسي (المعروفة بـ/روسجفارديا/)، تعمل على تعزيز مواردها وأفرادها، نتيجة للاضطرابات التي يشهدها الأمن الداخلي في روسيا، بسبب حرب أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن عناصر من مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، دخلت تحت قيادة قوات الحرس الوطني الروسي، اعتبارا من أكتوبر الماضي، ثم تلتها كتيبة "فوستوك" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، في الثالث من يناير الجاري.

كما تعمل موسكو على تعزيز جهودها من أجل حل مجموعة "كاسكاد" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، والمتخصصة في القيام بعمليات بطائرات بدون طيار (درون)، وإخضاع أجزاء منها لقوات الحرس الوطني الروسي، بحسب ما ورد في التقييم.

وكان مجلس الدوما الروسي سمح لقوات الحرس الوطني الروسي في يوليو الماضي، باستخدام أسلحة أثقل.

ومن المرجح أن تمثل القدرات الجديدة، إلى جانب تعزيزها بالمحاربين المحنكين من ذوي الخبرة من المجموعات الأخرى، زيادة كبيرة في الفعالية القتالية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.