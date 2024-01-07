البحرية الباكستانية تنشر سفنا حربية في البحر العربي

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نشرت البحرية الباكستانية، سفنا حربية في البحر العربي في أعقاب حوادث وقعت مؤخرا تتعلق بالأمن البحري، بحسب ما قاله متحدث باسم البحرية في بيان اليوم الأحد.

ونقلت قناة جيو الباكستانية، عن المتحدث القول إن سفن البحرية الباكستانية تقوم بدوريات مستمرة في البحر العربي لضمان سلامة طرق التجارة الباكستانية.

ويأتي نشر السفن بعد يومين من تصريح البحرية الهندية أنها أنقذت 21 من أفراد طاقم سفينة في البحر العربي، بعد نداء استغاثة يفيد بتعرضها للاختطاف.

وأضافت البحرية الباكستانية، أن أعمال المراقبة الجوية للطرق التجارية مستمرة لضمان سلامة السفن التجارية الباكستانية والدولية.

وأوضحت أن البحرية الباكستانية تدرك تماما مسؤوليتها الوطنية للحفاظ على السلام والنظام البحري في المنطقة.