 البحرية الباكستانية تنشر سفنا حربية في البحر العربي - بوابة الشروق
الأحد 7 يناير 2024 10:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

البحرية الباكستانية تنشر سفنا حربية في البحر العربي

د ب أ
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 10:48 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 10:48 ص

نشرت البحرية الباكستانية، سفنا حربية في البحر العربي في أعقاب حوادث وقعت مؤخرا تتعلق بالأمن البحري، بحسب ما قاله متحدث باسم البحرية في بيان اليوم الأحد.

ونقلت قناة جيو الباكستانية، عن المتحدث القول إن سفن البحرية الباكستانية تقوم بدوريات مستمرة في البحر العربي لضمان سلامة طرق التجارة الباكستانية.

ويأتي نشر السفن بعد يومين من تصريح البحرية الهندية أنها أنقذت 21 من أفراد طاقم سفينة في البحر العربي، بعد نداء استغاثة يفيد بتعرضها للاختطاف.

وأضافت البحرية الباكستانية، أن أعمال المراقبة الجوية للطرق التجارية مستمرة لضمان سلامة السفن التجارية الباكستانية والدولية.

وأوضحت أن البحرية الباكستانية تدرك تماما مسؤوليتها الوطنية للحفاظ على السلام والنظام البحري في المنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك