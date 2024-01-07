توقيع عقد لاستثمار الغاز في حقل نفطي جنوبي العراق

وقعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عقدا مع شركة غاز الحلفاية المحدودة لاستثمار ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي باليوم في محافظة البصرة (550 كم جنوبي العراق).

أكد نائب رئيس الحكومة العراقية وزير النفط حيان عبد الغني، في تصريح صحفي، "على أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مليون قدم مكعب قياسي باليوم قابلة لاضافة 150 مليون قدم مكعب أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة".

وقال "إن هذا المشروع الذي وقع بين شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط وشركة غاز الحلفاية المحدودة سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية وتقليل الاستيراد الخارجي ".

وأضاف أن هذا العقد يتضمن" إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر وإيقاف الإنبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة ويمنع طرح أكثر من ثمانية ملايين طن من الملوثات إلى الجو".

وذكر وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر أن هذا العقد يتضمن بناء وتملك وتشغيل ونقل وملكية بمدة إنجاز للمرحلة الأولى بمدة 36 شهراً.

وقال صابر، في تصريح صحفي، إن "هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها الوزارة وتهدف من خلالها إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية لدعم قطاع الطاقة وتعزيزاً للإنتاج الوطني".

وينتظر أن تشهد الأشهر المقبلة طرح عدد من الحقول والرقع الاستكشافية للاستثمار أمام الشركات العالمية لاستثمار الغاز في مناطق متفرقة من البلاد في إطار خطة حكومية لاستثمار الغاز وإيقاف عمليات استيراده لسد متطلبات الاستهلاك الداخلي وتشغيل المحطات الكهربائية في العراق.