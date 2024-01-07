سقوط قذائف مدفعية كورية شمالية بالقرب من الحدود البحرية الفعلية لكوريا الجنوبية

قال مصدر عسكري كوري جنوبي، اليوم الأحد، إن بعض من قذائف المدفعية التي أطلقها الجيش الكوري الشمالي مؤخرا سقطت فوق خط الحد الشمالي في البحر الأصفر، مما يفاقم من التوترات على الحدود الغربية الخاضعة لحراسة مشددة، والتي شهدت اشتباكات بحرية في السابق.



وأطلقت كوريا الشمالية 200 قذيفة مدفعية من المناطق الساحلية بجنوب غرب البلاد أمس الأول الجمعة، مما دفع القوات الكورية الجنوبية في جزيرتي يونبيونج وباينجنيونج لتنفيذ مناورات بالذخيرة الحية.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المصدر القول إن معظم القذائف الكورية الشمالية سقطت في المنطقة البحرية العازلة، حيث سقط بعضها في المياه على مسافة سبعة كيلومترات من خط الحد الشمالي.



وقال مسئول إن الجيش الكوري الجنوبي يفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة بعدما عبرت قذائف المدفعية الكورية الشمالية خط الحد الشمالي أو البر بالقرب من الحدود البحرية الفعلية.



ونفذت كوريا الشمالية أمس السبت مناورات بالذخيرة الحية لليوم الثاني على التوالي، حيث أطلقت نحو 60 قذيفة من الساحل الغربي، سقطت في المنطقة البحرية العازلة فوق خط الحد الشمالي.