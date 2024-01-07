لو باريزيان: فرنسا تبدأ تحقيقا حول سوء معاملة مسنين في دور رعاية

بدأ محققون فرنسيون تحقيقًا بشأن ما يزعم عن سوء معاملة المسنين في دور الرعاية بمؤسسة "أوربيا إس إيه"، طبقا لما ذكرته صحيفة "لو باريزيان" الفرنيسة اليوم الأحد.

ويتعلق التحقيق بالقتل غير العمد والإصابات والتقاعس عن مساعدة شخص في خطر وتعريض حياة آخرين للخطر، طبقًا لما ذكرته الصحيفة، دون الكشف عن مصدر المعلومات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتابعت الصحيفة أن التحقيق، الذي بدأ في نوفمبر، من قبل مكتب المدعي العام في "نانتير" يأتي في أعقاب تقرير حكومي جرى في أبريل 2022، حول تلك المزاعم بالإضافة إلى 53 شكوى من أفراد.

ولم يرد مكتب المدعي العام ولا مؤسسة "أوربيا" على طلبات للتعليق، خارج ساعات العمل المعتادة.