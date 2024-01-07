رئيس الجالية الألمانية - الإسرائيلية يطلب اتخاذ إجراءات بعد هجوم على شخصين يتحدثان العبرية

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دعا رئيس الجالية الألمانية - الإسرائيلية، لاتخاذ إجراءات سياسية عقب الهجوم على شخصين يتحدثان اللغة العبرية في العاصمة برلين.

وقال فولكر بيك، وفقا لبيان تم نشره اليوم الأحد: "يجب أن يتسنى للمرء التحدث باللغة العبرية أو العربية أو الإيطالية دون أي خوف على حد سواء في الشارع بألمانيا.. مثل هذه الأفعال تنطوي على عواقب سياسية".

ودعا "بيك" لعدة أشياء، من بينها أن تدشن الحكومة الاتحادية مبادرات بالتعاون مع منظمات ذاتية للمهاجرين "تنبذ التجريم والعنف ضد الإسرائيليين، وتكافح بشكل واضح معاداة السامية من جانب الأوساط الناطقة بالعربية والأوساط المسلمة".

وقال إنه يجب ألا يتم الاعتياد على العنف ضد يهود أو إسرائيليين.

يذكر أن رجلا يتحدث بالعربية هاجم شخصان يتحدثان بالعبرية في حي نويكولن بالعاصمة برلين ليلة الجمعة/السبت.

وأوضحت الشرطة أمس السبت أن الرجل هاجم السيدة "27 عاما" بكرسي وضرب الرجل المرافق لها "24 عاما" في وجهه.

ويحقق أمن الدولة حاليا في الواقعة، وليس هناك أية معلومات أخرى جديدة في الوقت الحالي، وفقا لبيانات الشرطة.