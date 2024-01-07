لميس الحديدي: تحديات 2024 الاقتصادية الأصعب على المواطن والحكومة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن 2024 «قد يكون العام الأصعب اقتصاديا على مصر سواء على مستوى جيوب وحياة الناس.. أو على الحكومة»، حسب تعبيرها.

وأشارت خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أيام؛ عن استمرار الأزمة الاقتصادية إلى منتصف العام المقبل 2025.

وشددت من جانبها على أهمية مصارحة ومكاشفة المواطن، بشأن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على ارتفاع مستوى الأسعار وانخفاض معدلات الادخار، قائلة: «أنا قلت من أيام إن 2024 داخلة برجلها الشمال؛ لكن الحقيقة أسوأ شوية من رجلها الشمال؛ لأنها ستكون سنة صعبة جدا» وفق وصفها.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت أن الحكومة كذلك «تواجه تحديات كبرى وصعبة للغاية» بالتزامن مع تعين سداد -أعلى معدل ديون وفوائد خارجية- العام الجاري بإجمالي 32.8 مليار دولار، بحسب آخر تقارير البنك المركزي المصري.

وأشارت إلى انعكاس تراجع 30% من قيمة تحويلات المصريين بالخارج، نتيجة ازدواج سعر الصرف؛ على انخفاض معدل الدخل من العملة الأجنبية، موضحة أن انعكاسات الأزمات السياسية الدولية من شأنها أن تزيد التحديات التي تواجهها الدولة على الحدود الشرقية والغربية والجنوبية والبحر الأحمر.

وشددت على ضرورة استغلال الفرص المتاحة المتمثلة في توجهات المؤسسات المالية الدولية نحو دعم مصر خلال الفترة المقبلة في ضوء أهمية الدور المصري الفاعل بالمنطقة، وتحسين بيئة العمل باتخاذ قرارات شجاعة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص وتحسين البيئة الضريبية لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من سوق استثماري واعد، إضافة الى أهمية إعادة التفكير بشأن اتباع سياسات اقتصادية جديدة.