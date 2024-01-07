دروجبا: فخور لاستضافة كوت ديفوار أمم أفريقيا

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أعرب ديدييه دروجبا، أسطورة كوت ديفوار، عن فخره لاستضافة بلاده كوت ديفوار النسخة 34 من كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة بين 13 يناير الجاري و11 فبراير المقبل.

قال دروجبا في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»:" أشعر بالفخر لرؤية البطولة مرة أخرى في ملاعب كوت ديفوار.. كانت آخر مرة عام 1984".

أضاف دروجبا:" ارتداء قميص المنتخب ورؤية البطولة الآن على أرضك، أمر استثنائي.. نحن سعداء للغاية بالترحيب بإفريقيا كلها، ستكون حفلة رائعة لكرة القدم".

أشار دروجبا:" أمم أفريقيا البطولة الأجمل لجميع الأفارقة.. ألهمني روجيه ميلا ويوسف فوفانا وغيرهم الكثير.. لوران بوكو على سبيل المثال كان ملهمًا أيضًا لنا".

أتم دروجبا:" كوت ديفوار بلد جميل جدا، وأتوقع أن تسير المنافسات على ما يرام".