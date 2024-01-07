تقرير يكشف تفاصيل حول صعوبة التوصل لاتفاق جديد بين إسرائيل وحماس بشأن الأسرى

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين قطريين، إن مقتل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، جعل التفاوض مع حماس أكثر صعوبة.

وتقوم مصر وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بدور الوساطة في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي، أن رئيس الوزراء القطري ومسئولين آخرين أبلغوا أفراد عائلات ستة أسرى أمريكيين وإسرائيليين أن اغتيال العاروري في بيروت جعل جهود التوصل إلى اتفاق جديد أكثر صعوبة.

وذكر موقع أكسيوس، صباح اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء القطري عبد الرحمن آل ثاني أبلغ أفراد عائلات الأسرى أنه ملتزم شخصيا بالتوصل إلى اتفاق جديد بشأن المحتجزين.

وتشن إسرائيل حربا على حماس في قطاع غزة منذ أن شن مقاتلو الحركة هجوما على الدولة اليهودية في 7 أكتوبر الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز نحو 200 أسير.

وتم إطلاق سراح ما مجموعه 105 أسرى في نهاية نوفمبر الماضي، كجزء من اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

وحظيت إسرائيل بتعاطف عالمي كبير بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي، وتتعرض الآن لضغوط دولية شديدة بسبب استشهاد عدد كبير من المدنيين في الحرب والدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة.

وأعلنت السلطات الصحية التابعة لحماس في غزة استشهاد أكثر من 22400 شخص وإصابة أكثر من 57600 آخرين بجروح.