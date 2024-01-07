الأردن: سنقدم مرافعة قانونية أمام محكمة لاهاي في إطار اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة

قال‎ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده تؤيد الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، مشيرا إلى أن عمان ستقدم مرافعة قانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي ستبدأ النظر في القضية خلال أيام.

وأضاف الصفدي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، مساء الأحد، أنه يجب التعامل مع الأوضاع في غزة بعد وقف العدوان في سياق خطة متكاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتابع: نعمل بالتنسيق مع الدول العربية والشركاء لإطلاق خطة واضحة الهدف والتواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأكد أن أية مقاربة مستقبلية أمنية لغزة لن تسهم إلا في تكريس حال القهر واليأس والبؤس التي أوجدتها إسرائيل عبر سياستها الاستعمارية قبل الحرب وخلالها؛ ما سيبقي الصراع مصيرا للمنطقة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت في نهاية ديسمبر الماضي، طلبًا إلى محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.