أوساسونا وإشبيلية يتأهلان لدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا

فاز فريق أوساسونا على مضيفه كاستيلون 1 / صفر، اليوم الأحد، ليتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين لحسم هوية الفائز.

ونجح أوساسونا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 108 بالشوط الإضافي الأول، عن طريق خوسي أرناييز.

وضمن منافسات الدور ذاته، فاز إشبيلية على مضيفه راسينج فيرول 2 /1. وتقدم إشبيلية عن طريق ماركاو في الدقيقة 30، قبل أن يدرك راسينج فيرول التعادل عن طريق فران مارانزارا في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة87 سجل خوانلو سانشيز الهدف الثاني لإشبيلية.