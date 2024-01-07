الدفاع الروسية تعلن مقتل وإصابة 600 جندي أوكراني بعدد من جبهات القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط 600 جندي أوكراني، بين قتيل وجريح، على مختلف محاور المواجهات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي عن مجريات التطورات الميدانية في الحرب، أن المعارك والهجمات التي شهدتها مناطق سينكوفك وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في مقاطعة دونيتسك، أوقعت مئات القتلى والجرحى في صفوف القوات الأوكرانية، علاوة على تدمير معدات عسكرية بجميع محاور القتال.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تعلنان بشكل مستمر، منذ اندلاع الأزمة بينهما في فبراير 2022، عن حصيلة متضاربة لخسائرهما، وتسعى كل منهما لإبراز تفوقها على الأخرى، دون معرفة الأرقام بشكل دقيق وموثوق.