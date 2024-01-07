قتلى وجرحى في قصف روسي لمنطقة خيرسون جنوب أوكرانيا

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قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف روسي لمنطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، وفقا لتقارير رسمية.

وكتب الحاكم العسكري للمنطقة، أوليكسندر بروكودين، على قناته بـ"تليجرام" اليوم الأحد: "قصف الجيش الروسي الأحياء السكنية لخيرسون لبضع ساعات دون انقطاع اليوم".

وأضاف أنه تم قصف سوق وعدد من المباني السكنية.

وكان بروكودين قد ذكر بالفعل أن قصفا مكثفا تعرضت له في الصباح المدينة المطلة على البحر الأسود، التي استعادت كييف السيطرة عليها فقط في خريف 2022.

وقال بروكودين إن الروس هاجموا خيرسون والمنطقة المحيطة بالمدفعية وقاذفات الألغام والدبابات والمسيرات والطائرات، خلال الساعات الـ24 الماضية، وأن القصف استمر بلا هوادة اليوم الأحد.

وتشن روسيا حربا شاملة ضد أوكرانيا لأكثر من 22 شهرا. ويطلق الجيش الروسي بشكل منتظم النار على أهداف مدنية مثل المدن أو منشآت الإمداد بالطاقة والمياه.

وتقع خيرسون، بعد تحريرها من جانب الجيش الأوكراني، على مقربة مباشرة من خط المواجهة والذي يتشكل عند هذه النقطة من نهر دنيبرو. ونتيجة لذلك، تتعرض المدينة لإطلاق النار كل يوم تقريبا.