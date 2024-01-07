إصابة سيدة وإتلاف محل تجاري جراء اقتحامه بسيارة أجرة في الإسكندرية

أصيبت سيدة تدعى "م.ع.ا"، 38 عاما، ربة منزل، اليوم الأحد، بينما حدثت تلفيات بأحد المحال التجارية لبيع الأعلاف، وذلك في نطاق حي الجمرك، وسط الإسكندرية، إثر اصطدام سيارة أجرة بهما؛ جراء اختلال عجلة القيادة من يد سائقها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد وقوع حادث سير في نطاق حي الجمرك، وإصابة سيدة فى العقد الرابع من العمر، وتم نقلها إلى المستشفى لاسعافها، وتم ضبط السائق.

وبانتقال شرطة المرور وضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي وقوع حادث تصادم، وإصابة سيدة، وحدوث تلفيات بواجهات أحد المحال التجارية.

وجاء بالتحريات الأولية أن سائق السيارة اختلت من يديه عجلة القيادة فانحرفت منه باتجاه المحل، وصدم السيدة، فتم نقلها إلى المستشفى لاسعافها، بينما جرى حصر الخسائر والتلفيات المادية التي لحقت بالمحل التجاري.

ووفقًا لمصدر أمني، تم التحفظ على السيارة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.