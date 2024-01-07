الغرفة التجارية: مصانع بير السلم تعيد بيع الزيت المستعمل للجمهور

حذر عطية شعبان، نائب رئيس شعبة الزيوت بالغرفة التجارية، من المصانع التي وصفها بـ «بير السلم»، التي تعيد استخدام الزيت المستعمل للجمهور مرة أخرى.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن هناك فرق بين شركات إنتاج الزيوت والشركات المستهلكة للزيت، حيث تستقبل الأولى زيوت عباد الشمس والذرة والصويا، أما المستهلكة تتمثل في شركات الرقائق المقرمشة والمطاعم والفنادق.

ولفت إلى أن الزيوت التي تنتجها المصانع، ذو جودة عالية ومطابقة للمواصفات وآمنة صحيا للمستهلك، مشددا على أن زيوت النخيل التي تأتي من الخارج، يعاد تكريره مرة أخرى، وإجراء عملية تبييض له وإزالة رائحة، وذلك حرصا على مطابقته للمواصفات الصحية الآمنة.

وأشار إلى أن المصانع المنتجة للزيوت، تعاني من مصانع بير السلم، الذين يلجئون لإعادة بيع الزيت المستعمل، دون عمليات تنقية وفقا للمواصفات الصحية والاشتراطات، موضحا أن هذه الممارسات لها أثرها السلبي على الشركات المنتجة التي تتحمل أعباء مالية، وتكاليف تصنيع ضخمة وضرائب، بالإضافة إلى التأثير على جودة المنتجات المعروضة.

وأفاد بأن الدولة اتخذت قرارا؛ لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء في عام 2017، والتي وحدت جهة الإشراف على المصانع المنتجة للمنتجات الغذائية، وتضع المواصفات الأوروبية للمنتجات، حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أن هذه الهيئة تشدد الرقابة على المصانع المعروفة والمصانع الأخرى «بير السلم».