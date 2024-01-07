 فحص 2249 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية في قرية بدمياط - بوابة الشروق
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فحص 2249 مواطنا مجانا خلال قافلة طبية في قرية بدمياط

حلمي ياسين
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 12:02 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 12:02 ص
أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة في قرى المحافظة، والتي تتضمن عيادات متنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بالمناطق كافة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، في بيان له اليوم السبت، أنه تم إطلاق قافلة في قرية أم الرضا الجديدة بمركز كفر البطيخ، خلال يومي الجمعة والسبت، وذلك ضمن خطة شهر يناير الجاري.

وأشار إلى أنه تردد على القافلة 2249 مواطنًا تم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان، وتم تحويل عدد 28 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ7 حالات، بالإضافة إلى إجراء 466 تحليلًا معمليًا وفحص 54 حالة بالأشعة، و53 حالة أخرى بالسونار.

كما تم فحص 158 حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأيضًا عقد 10 ندوات توعوية على هامش القافلة تردد عليها 246 مواطنًا على مدار اليومين.

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