الشرطة الألمانية: أمر اعتقال من النمسا ضد المشتبه به خلال تحذير من هجوم على كاتدرائية كولونيا

صرح متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، بأنه لن يتم إطلاق سراح رجل مشتبه به محتجز لديها على خلفية تحذير من هجوم إرهابي على كاتدرائية كولونيا؛ بسبب أمر اعتقال أوروبي صادر من النمسا.

وقال المتحدث، اليوم لـ"د.ب.أ"، إن المحكمة الابتدائية بمدينة كولونيا أصدرت ما يسمى بأمر احتجاز ضد الرجل بناء على أمر الاعتقال هذا، موضحا أنه سيكون هناك إجراء تسليم.

وكان تم توقيف الرجل المنحدر من طاجيكستان "30 عاما، ليلة عيد الميلاد في مدينة فيزل بغرب البلاد.

يذكر أن الشرطة أعلنت آنذاك أنه سيظل محتجزا حتى اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة، في وقت سابق اليوم، أنها تعتزم التوضيح لاحقا الأساس الذي يتم الاستناد إليه في إبقاء المشتبه به رهن الاحتجاز.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت قبل عيد الميلاد بلاغات عن وجود خطة محتملة لشن هجوم من جانب مجموعة إسلاموية في ليلة رأس السنة.

وعلى إثر ذلك عززت الشرطة من الاحتياطات الأمنية عند الكاتدرائية لتأمين احتفالات عيد الميلاد.

يذكر أن عناصر من القوات الخاصة بالشرطة فتشت مسكنا في مدينة فيزل الواقعة على الراين السفلي ليلة عيد الميلاد (الكريسماس)، حيث ألقت القبض على خمسة رجال. وأعلنت الشرطة نهاية الشهر الماضي إطلاق سراح أربعة من هؤلاء الرجال فيما أبقت على احتجاز الطاجيكي "30 عاما" لتجنب الخطر،وهناك اشتباه في أنه كان يتجسس على الكاتدرائية.