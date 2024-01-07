وفد من أعضاء مجلس النواب ومشايخ القبائل البدوية يقدم التهنئة لكنيسة العذراء مريم بدهب

قام وفد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بمحافظة جنوب سيناء، يضم النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب، وعددًا من مشايخ وعواقل القبائل البدوية، بزيارة لكنيسة "العذراء مريم والقديس أبانوب" بمدينة دهب لتقديم الهدايا والتهنئة للإخوة المسحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كان في استقبال الوفد الأب الكاهن متي رشدي، والكاهن ابونا بولس، واللذان أعربا عن سعادتهم بحرص الأخوة المسلمين على مشاركتهم فرحتهم وأعيادهم، وقدموا الشكر، مؤكدين علي أن المصريين جميعًا تجمعهم المحبة تحت سماء الوطن الغالي.

وقدم الوفد التهنئة لكهان الكنيسة، وللأخوة المسحيين بجنوب سيناء، داعين الله أن يكون عامًا سعيدً مليء بالخير والسلام والتقدم والازدهار على مصر والوطن العربي.