أول تعليق من كورتوا بعد عودته للتدريبات

كشف تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، عن آخر تطورات تعافيه من الإصابة، بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، أبعده عن المشاركة في المباريات مع الميرنجي لفترة طويلة.

وكان كورتوا قد تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليسرى، خلال تدريبات ريال مدريد، قبل بداية الموسم الجاري، وبدأ اليوم في التدرب على العشب.

قال كورتوا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": " لا يمكن وصف الطاقة التي تأتيك عندما ترتدي حذاءك وتتدرب على العشب في أرض الملعب".

جدير بالذكر أنه تأكد غياب كورتوا عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقبلة، المقرر إقامتها في ألمانيا.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا وأحد المنتخبات المتأهلة من ملحق التصفيات.