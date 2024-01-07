الجزائر وألمانيا تبحثان التعاون العسكري الثنائي

كشف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، عن عزم جيش بلاده على تعزيز التعاون العسكري مع الشريك الألماني وإدراجه ضمن ديناميكية جديدة تسمح بتجسيد الأهداف المدرجة من الطرفين.

كما ثمن الفريق أول السعيد شنقريحة "أواصر التعاون العسكري بين الجزائر وفيدرالية ألمانيا وبحث سبل تعزيزه بما يتوافق مع جودة العلاقات التي تربط البلدين".

وأضاف الفريق أول الجزائري خلال كلمة له على هامش استقباله للمدير السياسي لوزارة الدفاع الألمانية، أن "اللقاء سيكون مثمرا وسيفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال الأمن والدفاع."

من جانبه، أشاد المدير السياسي بوزارة الدفاع الألمانية، مستشار السياسة الخارجية والأمن لدى وزير الدفاع، جاسبر فيك، "بحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له وبالإرادة القوية التي لمسها لدى الطرف الجزائري في تقوية علاقات التعاون والتشاور بين البلدين بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم".