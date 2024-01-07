الإعلامي البريطاني منبهر بثبات مراسل الجزيرة ومواصلته عمله وصف الإعلامي البريطاني بيرس مورجان مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بأنه رجل غير عادي.

مشيدا به بشدة لما أظهره من رباطة جأش بعد فجيعة استشهاد نجله الصحفي حمزة وائل الدحدوح.

وكتب مورجان عبر منصة X تعليقا على مقطع فيديو يظهر وائل الدحدوح بجانب جثمان نجله المسجى بعد استشهاده: يفطر القلب. وأضاف: ومع ذلك، فهو (وائل الدحدوح) يقوم بعمله، حيث يقدم لنا الأخبار من منطقة حرب لا يستطيع معظم الصحفيين الوصول إليها.

إنه رجل غير عادي. وكان وائل الدحدوح قد فقد اليوم نجله البكر حمزة، في قصف إسرائيلي استهدف عربة تقل عددا من المراسلين الصحفيين، وقبل ذلك فقد في القصف الإسرائيلي زوجته وابنا وابنة وحفيدا (ابن حمزة) بالإضافة إلى زميله المصور سامر أبو دقة.

وقبل استشهاد حمزة بيوم واحد كتب تدوينة على موقع "إنستاجرام" يواسي فيه والده وائل الدحدوح ويدعوه للصبر والثبات وعدم القنوط من رحمة الله.

يذكر أن بيرس مورجان الذي اشتهر بمساندة إسرائيل قد استضاف في بداية الحرب على غزة الإعلامي المصري باسم يوسف في حلقتين ناجحتين وأفسح له مجالا للحديث عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وفيما بعد كان لبيرس مورجان حلقات وجه فيها انتقادات كبيرة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية، غير أن تصعيد العدوان الإسرائيلي غير المسيوق على غزة أدى به لتبني مواقف مختلفة بعض الشيء خاصة بسبب استهداف المستشفيات وأزمة القطاع الصحي الطاحنة.