 بلينكن: هجمات الحوثيين تضر الشعوب حول العالم وهذا دفعنا لإطلاق عملية لحماية البحر الأحمر - بوابة الشروق
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بلينكن: هجمات الحوثيين تضر الشعوب حول العالم وهذا دفعنا لإطلاق عملية لحماية البحر الأحمر

هديل هلال
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 8:35 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ركزت منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب على غزة، على منع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، ومحاولة تجنب ظهور جبهات جديدة والتصعيد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، مساء الأحد، أن «النزاع الجاري ليس إقليميًا فحسب، بل مقلق للعالم كله»، منوهًا بأن «الأمر ينطبق على هجمات الحوثيين على البحر الأحمر».

وأشار إلى أن «هجمات الحوثيين أثرت بشكل مباشر على المواطنين والشحنات والمصالح التجارية لأكثر من 40 دولة، كما أنها أدت إلى تحويل مسار ما يزيد عن 20% من الشحنات التجارية».

وأكمل: «أكثر من 12 شركة شحن حولت مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما أدى إلى رفع التكلفة وأسابيع من التأخير، وتلك الكلفة تمرر إلى المواطنين حول العالم في الأغذية والدواء والوقود.. إلخ».

ونوه بأن «هجمات الحوثيين تضر الشعوب حول العالم، بما في ذلك الشعوب في اليمن وغزة»، قائلًا إن الأمر دفع بلاده لإطلاق عملية «حراس الازدهار»، بالتعاون مع أكثر من 20 دولة لحماية البحر الأحمر، وضمان التدفق الحر للتجارة.

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