موريتانيا تدعم القضية الفلسطينية بالمعرض العربي للطوابع

ضم جناح دولة موريتانيا بالمعرض العربي للطوابع، طابع بريد بصورة لمسجد قبة الصخرة بالقدس الشريف، مع تخصيص عوائد بيعه لدعم أسر الشهداء والمجاهدين بفلسطين.



واختتمت اليوم فعاليات "المعرض العربي للطوابع "، وذلك بعد أن استمر لمدة 3 أيام بدأت من أول أمس الجمعة، بحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي الهيئات البريدية للدول العربية والجمعية المصرية لهواة الطوابع، وأكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر؛ وذلك تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجلس وزراء الاتصالات العرب.



وشهد مشاركة 7 دول عربية في المعرض وهي: "الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا".



فيما عرضت كل دولة مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراثها، بما يوفر تجربة فريدة لزائري المعرض والمهتمين بهواية جمع الطوابع.