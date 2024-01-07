كوريا الجنوبية تسجل حالة إصابة أخرى بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى

سجلت كوريا الجنوبية حالة أخرى من الإصابات بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى، في إقليم "تشنجتشونج الجنوبي".



وذكرت الحكومة الإقليمية اليوم الأحد أنه تم تأكيد حالة إصابة في مزرعة دواجن، في مدينة "تشيونان بأنها عدوى شديدة بسلالة "إتش5" المسببة لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في اليوم السابق. وهذه ثاني حالة إصابة في الإقليم، بعد تسجيل أول حالة إصابة في كانون الأول/ديسمبر في آسان، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وبذلك ترتفع حالات الإصابة في هذا الموسم في مزارع الدواجن إلى 27، منذ تأكيد أول حالة إصابة في مزرعة بط في "جوهيونج" بإقليم "جولا الجنوبية" في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وأرسلت السلطات على الفور فريق مكافحة أولية إلى المزرعة التي تضم حوالي 239 ألف دجاجة، لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي، بما في ذلك تطويق المزرعة وإجراء دراسة وبائية وإجراء إعدام طارئ.