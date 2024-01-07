تشافي يؤكد جاهزية كانسيلو لكأس السوبر الإسباني

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، أن البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الفريق سيكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس السوبر الإسباني المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.

وتقام البطولة في الرياض في الفترة ما بين 10 إلى 14 يناير الجاري، وتقام بمشاركة أربع أندية هي برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد وأوساسونا.

ويلعب برشلونة يوم 11 يناير مع أوساسونا في الدور قبل النهائي، وفي حال فوزه سيواجه الفائز من المباراة الأخرى بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وقال مدرب برشلونة إن اللاعب الذي تعرض للإصابة في مواجهة لاس بالماس التي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف، سيغيب عن مواجهة بارباستارو ببطولة الكأس اليوم الأحد، لكنه سيكون مع القائمة المسافرة للرياض لخوض كأس السوبر.

وانضم كانسيلو / 29 عاما/ إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.