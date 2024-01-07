رئيس الوزراء الياباني يواجه صفعة جديدة بعد إلقاء القبض على برلماني من الحزب الحاكم

تلقى رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، صفعة قوية جديدة، اليوم الأحد، بسبب الفضيحة السياسية الأوسع نطاقا في البلاد منذ عقود، بعد إلقاء القبض على نائب برلماني من الحزب الحاكم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن وسائل الإعلام المحلية تحدثت على نطاق واسع عن إلقاء القبض على يوشيتاكا إيكيدا، العضو في أكبر فصيل داخل الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وألقى ممثلو الادعاء في طوكيو، القبض على النائب البرلماني، بسبب مزاعم عدم إبلاغه عن تلقيه مبلغ 48 مليون ين "331 ألفا و870 دولارا" من الفصيل، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه"، كما تم إلقاء القبض على سكرتير إيكيدا أيضا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الياباني الذي تحاصره المشاكل، يواجه أيضا الإعلان عن ارتفاع أعداد قتلى الزلزال المدمر الذي وقع قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد في يوم رأس السنة الجديدة، بقوة 7.6 درجات، ثم أعقبه وقوع حادث تحطم طائرة دموي في مطار هانيدا بطوكيو في الثاني من يناير الجاري.