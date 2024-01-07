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الاتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري للصحفيين في غزة استهداف متعمد

هايدي صبري
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 2:01 م

قال تيم داوسون نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين: "إن ما يجري للصحفيين في غزة استهداف متعمد.
منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يهدف لصرف العالم عما يحدث".

وأضاف داوسون في تصريحات لقناة "الجزيرة": "أملنا أن تكون هناك إرادة لتحويل مسار ما يجري الآن في غزة".

وتابع: "سكان غزة يعيشون مأساة، لكن الصحفيين عانوا بشكل خاص بسبب الحرب".

وأوضح أن الدول المارقة دائما ما تستهدف الصحفيين للإفلات من المساءلة، مشيراً إلى ان الناس الآن أصبحوا أكثر وعيا بما يرتكب من جرائم في غزة.

وشدد: "نحتاج للقيام بكل ما في وسعنا لنلفت الانتباه للمذبحة في غزة".


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