تصدير 29 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29591 طنا تشتمل على 4592 طن يوريا، و2800 طن رمل، و22199 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41512 طنا، تشتمل على 9887 طن قمح، و2000 طن خردة، و1900 طن زيت طعام، و15641 طن حديد، و3347 طن أبلاكاش، و5050 طن كسب صويا، و1750 طن فول صويا، و5566 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 1937 طنا، وقد بلغت حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 42 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2740 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138390 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 257162 طنا، كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4938 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، وتعامل الميناء مع 49 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضة، و5278 شاحنة دخولا وخروجا.