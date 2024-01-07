الرئيس الفلبيني منفتح للقاء دوتيرتي لمناقشة إيقاف بث شبكة إعلامية

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية تشيلوي جارافيل، إن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن "مستعد دائما" للقاء سلفه رودريجو دوتيرتي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جارافيل قد أصدر هذا البيان ردا على تصريحات لدوتيرتي في إيجاز صحفي أمس السبت ، قال فيه إنه يعتزم التحدث مع ماركوس بشأن إيقاف بث شبكة "صن شاين ميديا نتوورك انترناشونال"، وهي شركة إذاعية مرتبطة بالمبشر التليفزيوني أبولو كويبولوي، وهو مؤيد معروف للرئيس السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج عن جارافيل قوله في بيان: "سيتصل به الرئيس ليسأله عما إذا كان يريد عقد اجتماع".

وكانت الحكومة قد أوقفت بث شبكة" صن شاين ميديا نتوورك إنترناشونال"، بعد أن اتهم مشروعون الشبكة بانتهاك الامتياز الممنوح لها. وجاء ذلك في أعقاب وقف برنامجين للشبكة، أحدهما تحول إلى منصة يستخدمها دوتيرتي لانتقاد معارضين سياسيين والتعبير عن آرائه بشأن التوترات في بحر الصين الجنوبي.