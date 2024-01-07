صدمة في أرسنال قبل مباراة ليفربول وأرتيتا يهاجم نظام الكأس

تلقى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، صدمة قبل ساعات من مباراة فريقه المرتقبة أمام ليفربول تتمثل في إصابة نجم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس في الركبة.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية أن اللاعب البرازيلي الدولي تعرض لإصابة في الركبة دون تحديد مدى خطورتها، مشيرة إلى أن الإصابة قد لا تكون طويلة الأمد.

ويستضيف أرسنال في ملعب الإمارات فريق ليفربول ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد، اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب جيسوس سيكون بمثابة ضربة موجعة لفريق أرسنال، الذي يأمل في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين.

ووفقا للوائح البطولة ففي حال انتهت المباراة بفوز أحد الطرفين فلن يكون هناك حاجة لمباراة إعادة.

وأبرزت الصحيفة سجل نجم مانشستر سيتي السابق الحافل بإصابات الركبة، حيث غاب عن الأسابيع الأولى من الموسم بسبب مشكلة في الركبة، وغاب 3 أشهر عن الموسم الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية في المفصل، كما غاب أيضًا لمدة شهر تقريبًا بسبب إصابة في أوتار الركبة بين أكتوبر ونوفمبر.

ودعا مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا، السبت، إلى إلغاء مباريات الإعادة في كأس إنجلترا لكرة القدم لتجنّب ازدحام الجدول، وذلك خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة ليفربول.

وتبدأ مشاركة أندية الـ«بريميرليج» من الدور الثالث، ومن المفترض أن تكون مباراة الـ«جانرز» مع ليفربول الأخيرة قبل استراحة لـمدة 13 يوم، لكن في حال تعادلهما، سيضطر الفريقان إلى خوض مباراة إعادة في أنفيلد خلال فترة راحة نادرة، وسط الالتزامات المحليّة والأوروبية.

وقال أرتيتا: «سنرى ما سيحدث، لأنه مع الشكل الجديد لدوري الأبطال، سيكون هناك المزيد من المباريات للعبها ولذلك لا أعلم كيف سنتمكّن من وضعها في الجدول».

واختتم حديثه قائلا: «الاستراحة الصغيرة ستكون قصيرة ولدينا خططًا لكلا السيناريوهين، نريد الفوز بالمباراة وسنحاول فعل ذلك، لكن إلغاء الإعادات أمرٌ يجب أن يتم التفكير به».