الجيش الإسرائيلي يشير لتفكيك الهيكل العسكري لحماس شمالي غزة

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم تفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري أن حماس كان لديها لواءان مؤلفان من 12 كتيبة في شمال قطاع غزة قبل أن تبدأ الحرب قبل ثلاثة أشهر.

وأضاف هاجاري اليوم السبت: "كانوا نحو 14 ألف إرهابي إجمالا". وأوضح أنه منذ ذلك الحين تم قتل العديد من القادة وتدمير الأسلحة والذخيرة، كما عثر جنود الجيش الإسرائيلي على أنفاق ودمروها.

وأشار هاجاري إلى عثور الجيش على ثمانية كيلومترات من الأنفاق و40 مدخلا في مخيم جباليا للاجئين وحده شمالي القطاع.

وتابع قائلا إن حماس لم تعد تعمل بطريقة منسقة في المنطقة، "ما زال هناك إرهابيون في جباليا، لكنهم يعملون دون إطار عمل ودون قادة".

ورغم ذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن يتم شن المزيد من الهجمات الصاروخية المتفرقة على إسرائيل من هذه المنطقة.

وأضاف المتحدث أن الجيش الإسرائيلي يسعى الآن لتدمير هياكل حماس في وسط قطاع غزة وجنوبه، وهي عملية ذكر أنها ستستغرق وقتا. ولفت إلى أن القتال سيتواصل على مدى العام.