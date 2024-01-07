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الموت يفجع نجم منتخب المغرب قبل أمم أفريقيا

محمد ثابت
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 4:19 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 4:19 ص

خيم الحزن على معسكر منتخب المغرب، قبل السفر إلى أبيدجان للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعد تلقي خبر وفاة والدة  أمين عدلي، لاعب أسود الأطلس وباير ليفركوزن الألماني.

وألقى خبر الوفاة بظلاله على تحضيرات اللاعبين، الذين سيطرت عليهم حالة من الحزن الشديد، وواسوا زميلهم في فقدان والدته، كما تقدم اتحاد الكرة المغربي بعزاء للاعب وأسرته في خطاب رسمي.

وتخلف أمين عدلي عن تدريبات المنتخب المغربي، منذ انطلاق معسكر أسود الأطلس، حيث منحه وليد الركراكي إذن بالبقاء مع والدته.

وإلى الآن لم يتضح موقف عدلي ما إذا كان سيشارك في أمم أفريقيا أم لا.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة بأمم أفريقيا والتي تضم منتخبات تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.


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