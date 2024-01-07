واصل مراسل قناة الجزيرة القطرية في قطاع غزة، وائل الدحدوح، عمله في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، هذه الليلة رغم استشهاد نجله حمزة صباح اليوم.

وكعادته جبلا في مواجهة الشدائد، واصل الدحدوح ضرب المثل في ثبات الفلسطينيين على أرضهم، ومواجهته العدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية بثبات ورباطة جأش، وظهر على الهواء بقناة الجزيرة ليواصل عمله في فضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

واستشهد حمزة وائل الدحدوح، اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة كانت تقله وزملائه، أثناء تأديتهم عملهم في قطاع غزة، ليلحق بباقي أفراد الأسرة الذين فقدهم وائل، في وقت سابق من هذه الحرب.

وافتتح الدحدوح، إطلالته بالرد على تعزية المذيعة، قائلا: بارك الله فيكم وشكر سعيكم، وربنا سبحانة وتعالى يتقبل ويربط على القلوب.

وفقد وائل، حتى الآن 5 من أفراد أسرته، ففي المرة الأولى فقد زوجته وابن وابنة وحفيدة، وفي هذه المرة فقد نجله الأكبر حمزة، لكنه لم يخلع رداءه وواصل البث الحي من داخل القطاع، أملا في وقف المجازر بحق سكانه.