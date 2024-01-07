 قيادي بحماس: عملية اغتيال صالح العاروري في بيروت لن تكسرنا - بوابة الشروق
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قيادي بحماس: عملية اغتيال صالح العاروري في بيروت لن تكسرنا

آية صلاح
نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 7:36 م

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأحد، أن عملية اغتيال القيادي بالحركة صالح العاروري في بيروت، لن تكسر حماس.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي متلفز "عملية الاغتيال الإسرائيلية في بيروت لن تكسرنا ولن تؤثر في عزم المقاومة".

وأشار حمدان إلى أن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يوما من العدوان.

وأضاف أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة باتوا مشردين من بيوتهم، فيما لقي 109 صحفيين حتفهم في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأكد حمدان أن حماس تقارع الاحتلال الإسرائيلي وتثبت أنها تتحكم في مسار المعركة.


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