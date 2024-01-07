 طائرة حربية عراقية تقصف أوكارا لداعش شمال شرقي بغداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة حربية عراقية تقصف أوكارا لداعش شمال شرقي بغداد


نشر في: الأحد 7 يناير 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: الأحد 7 يناير 2024 - 8:55 ص

أفاد بيان عسكري عراقي اليوم الأحد أن طائرة حربية عراقية، من نوع "إف 16" تمكنت من توجيه ضربة لثلاثة أوكار لتنظيم داعش وحققت إصابات في محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد /.

وذكر بيان لخلية الأعلام الأمني وزع اليوم أن "طائرة حربية عراقية وجهت ضربة على مضافات عصابات داعش في منطقة مخيسة شرقي ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى في قاطع عمليات ديالى وفق معلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي ومتابعة وإشراف قيادة العمليات المشتركة" .

وذكر البيان أن الضربة الجوية "حققت إصابات مباشرة بالعناصر الارهابية المنهزمة".


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